الرئيس الأمريكي يبدأ جولة أوروبية لتعزيز التحالف ضد روسيا والصين

يحط الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (السبت)، الرحال بألمانيا في مستهل جولة دبلوماسية في أوروبا تمتد أسبوعًا، ويأمل عبرها بتعزيز التحالف الغربي ضد روسيا والتصدي للتحديات الصينية.
ومحطة "بايدن" الأولى هي قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي ستُعقد في قلعة فاخرة في جبال الألب بألمانيا في حضور قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
ويسافر الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل إلى مدريد لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وستُعقد القمتان على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضًا في ظل ارتفاع التضخم على الصعيد العالمي ومخاوف من الركود الاقتصادي والتحدي المتزايد لاحتواء الصين مع تجنب نزاع مفتوح معها.