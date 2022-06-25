الرئيس الأمريكي يبدأ جولة أوروبية لتعزيز التحالف ضد روسيا والصين

يحط الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (السبت)، الرحال بألمانيا في مستهل جولة دبلوماسية في أوروبا تمتد أسبوعًا، ويأمل عبرها بتعزيز التحالف الغربي ضد روسيا والتصدي للتحديات الصينية.