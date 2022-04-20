الرئيس الأمريكي يتجه إلى إبقاء تصنيف "الثوري" الإيراني منظمة إرهابية

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد قال: "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فعليها أن تستجيب لهواجسنا، التي تتخطّى الاتفاق النووي".