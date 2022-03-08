الرئيس الأمريكي يفرض حظرًا على واردات النفط والغاز الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"، فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية؛ بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال "بايدن" في كلمة متلفزة: "قرارنا بحظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا".
وأضاف: "نفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع".
وطالب الرئيس الأمريكي بحماية توريد الطاقة العالمية ودعم العائلات الأمريكية.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.
وبين أن واشنطن قدمت أكثر من مليار دولار مساعدات لأوكرانيا.