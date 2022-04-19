الرئيس الأميركي يدعو الحلفاء لاجتماع لبحث اجتياح روسيا لدونباس الأوكرانية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن حلفاء الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع، اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، عقب إعلان أوكرانيا أن روسيا بدأت شن هجوم جديد للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.
وبيّن البيت الأبيض أن الاجتماع سيشمل بذل جهود لمحاسبة روسيا على غزوها أوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، ذكر مسؤول أميركي، أن الاجتماع الذي أُعلن عنه في جدول مواعيد بايدن هو جزء من تنسيق واشنطن المنتظم مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا، دون أن يحدد من سيشارك في هذا الاجتماع عبر الفيديو.
ويأتي الاجتماع في أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن القوات الروسية شنت هجوماً واسع النطاق في منطقة دونباس شرق البلاد، كانت تستعدّ له منذ وقت طويل، وحذرت أوكرانيا منه منذ أسابيع.