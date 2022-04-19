الرئيس الأميركي يدعو الحلفاء لاجتماع لبحث اجتياح روسيا لدونباس الأوكرانية

من جانبه، ذكر مسؤول أميركي، أن الاجتماع الذي أُعلن عنه في جدول مواعيد بايدن هو جزء من تنسيق واشنطن المنتظم مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا، دون أن يحدد من سيشارك في هذا الاجتماع عبر الفيديو.