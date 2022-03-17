العالم
الرئيس الأميركي يناقش مع نظيره الصيني الغزو الروسي لأوكرانيا.. غداً
الأول يجري اتصالاً بالثاني
أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيجري اتصالاً هاتفياً غداً مع نظيره الصيني شي جين بينج؛ لبحث إدارة المنافسة بين البلدين فضلاً عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إن الاتصال جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبينت جين ساكي أن الزعيمين يناقشان إدارة المنافسة بين البلدين، وكذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.