الرئيس الأميركي يناقش مع نظيره الصيني الغزو الروسي لأوكرانيا.. غداً

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيجري اتصالاً هاتفياً غداً مع نظيره الصيني شي جين بينج؛ لبحث إدارة المنافسة بين البلدين فضلاً عن الغزو الروسي لأوكرانيا.