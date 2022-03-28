الرئيس الأوكراني: تحقيق النصر على روسيا مسألة وقت

قال الرئيس الأوكراني: "إن جنودنا الشجعان يدافعون عن ماريوبل الآن، وكان ممكناً أن يغادروا منذ وقت طويل، لكنهم لن يغادروا المدينة؛ لأنهم يقولون بوجوب أن يبقوا، ويدفنوا أولئك الذين سقطوا في القتال وإنقاذ أرواح الجرحى، طالما أن الناس لا يزالون أحياء، يجب أن نواصل حمايتهم".