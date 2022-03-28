الرئيس الأوكراني: تحقيق النصر على روسيا مسألة وقت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين) إن تحقيق بلاده نصراً في الحرب التي تخوضها مع روسيا "هو مسألة وقت".
وتعهّد "زيلينسكي" في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية في مقرّه المحصّن في كييف، بالبقاء مع مواطنيه حتى النهاية.
وقسّم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى 5 معسكرات، في أسلوب تعاملها مع الغزو الروسي لبلده، متهماً بعض القادة الغربيين بـ"الخوف من روسيا".
قال الرئيس الأوكراني: "إن جنودنا الشجعان يدافعون عن ماريوبل الآن، وكان ممكناً أن يغادروا منذ وقت طويل، لكنهم لن يغادروا المدينة؛ لأنهم يقولون بوجوب أن يبقوا، ويدفنوا أولئك الذين سقطوا في القتال وإنقاذ أرواح الجرحى، طالما أن الناس لا يزالون أحياء، يجب أن نواصل حمايتهم".