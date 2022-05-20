الرئيس الأوكراني: روسيا قامت بتحويل منطقة دونباس الشرقية إلى "جحيم"

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتحويل منطقة دونباس الشرقية إلى "جحيم" مع احتدام القتال هناك.
وقال خلال خطابه المسائي من العاصمة كييف إن "القوات الروسية سَوّت المنطقة بالأرض".
وأضاف: "هناك ضربات مستمرة على منطقة أوديسا، وعلى مدن وسط أوكرانيا. منطقة دونباس دُمرت بالكامل".
ومضى زيلينسكي قائلاً إن "كل هذا ليس له ولا يمكن أن يكون له أي تفسير عسكري من قِبَل روسيا".
"هذه محاولة إجرامية متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. وتدمير أكبر عدد ممكن من المنازل والمرافق الاجتماعية والشركات".