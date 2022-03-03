الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي: طالبنا الغرب بتزويدنا بطائرات مقاتلة ولا استجابة حتى الآن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي: طالبنا الدول الغربية بتزويدنا بطائرات مقاتلة ولا استجابة حتى الآن. وأضاف: طالبت بفرض عقوبات على روسيا قبل بدء الحرب، ونحن نحتاج إلى ضمانات أمنية، وقلت هذا منذ البداية.

وأضاف "زيلينسكي": نطالب بمنطقة حظر طيران لتفادي سقوط المزيد من المدنيين، وأكد أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس.

وقال الرئيس الأوكراني: إذا تم إنهاء وجودنا فروسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين، وطالب العالم بالتوحد من أجل دعم أوكرانيا.

وتابع "زيلينسكي" القول: ليس لي الحق بالخوف على نفسي، وأخشى على عائلتي. وأضاف: لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام.