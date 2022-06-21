الرئيس الأوكراني: قارة إفريقيا "رهينة" لحرب روسيا

جاء هذا، خلال خطاب زيلينسكي أمام الاتحاد الإفريقي، تعليقًا على الأوضاع الغذائية التي تَسبب فيها الغزو الروسي، ومنع صادرات الحبوب الأوكرانية، ونقص الحبوب والأسمدة المصدّرة إلى إفريقيا والعالم؛ مما عرّض ملايين الأشخاص لخطر الجوع.