الرئيس الأوكراني: قارة إفريقيا "رهينة" لحرب روسيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قارة إفريقيا بأنها "رهينة" لحرب روسيا التي تشنها على بلاده.
جاء هذا، خلال خطاب زيلينسكي أمام الاتحاد الإفريقي، تعليقًا على الأوضاع الغذائية التي تَسبب فيها الغزو الروسي، ومنع صادرات الحبوب الأوكرانية، ونقص الحبوب والأسمدة المصدّرة إلى إفريقيا والعالم؛ مما عرّض ملايين الأشخاص لخطر الجوع.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: إن هناك "حاجة مُلِحة للحوار" لاستعادة الاستقرار العالمي.
وتحث الدول الغربية، روسيا على الإفراج عن مخزون الحبوب الضخم الموجود داخل أوكرانيا، وفك الحصار البحري لتصديره إلى الخارج.