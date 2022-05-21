الرئيس الأوكراني: لا بديل عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

وأشار زيلينسكي، في حديث عبر التلفزيون الأوكراني، إلى أن بلاده قد تكون المنتصرة في ساحة المعركة، لكن الأمور لن تتوقف على نحو حاسم إلا "عند مائدة التفاوض".