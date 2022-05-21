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الرئيس الأوكراني: لا بديل عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي بديل عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "تسوية" مع روسيا، في رده على مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" الذي اقترحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده في كييف مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا "لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التسويات".
كما أكد زيلينسكي أن الحرب في أوكرانيا لا يمكن إنهاؤها إلا بالدبلوماسية - وذلك على الرغم من الجمود الحالي في المفاوضات مع روسيا.
وأشار زيلينسكي، في حديث عبر التلفزيون الأوكراني، إلى أن بلاده قد تكون المنتصرة في ساحة المعركة، لكن الأمور لن تتوقف على نحو حاسم إلا "عند مائدة التفاوض".