الرئيس الأوكراني لدول "الناتو": إذا لم تساعدونا اليوم فالحرب ستطرق بابكم غدًا

حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم "الخميس"، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" من تداعيات الغزو الروسي لبلاده، قائلًا: "إذا لم تساعدونا اليوم فالحرب ستطرق بابكم غدًا".

وبين "زيلينسكي" في خطاب متلفز، أن القوات الروسية أطلقت أكثر من ١٠٠ صاروخ خلال الساعات الأولى من غزو أوكرانيا.

وأضاف أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة كييف.

وقال: "لدينا خسائر ولدينا أسرى روس، وجرى تدمير المعادلة العسكرية الروسية".

وطالب الرئيس الأوكراني المواطنين الروس بالتعبير عن رأيهم في الميدان الأحمر وفي مناطق أخرى.

وأشار إلى أنه على اتصال مع زعماء العالم، وأن روسيا تلقت أول حزمة من العقوبات.