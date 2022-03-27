الرئيس الأوكراني: نتفهم أن إخراج روسيا من كل أراضينا لن يتم إلا بحرب عالمية

ولم يُعرف حتى الآن ما ستتناوله هذه المفاوضات تحديدًا. وفي مقطع فيديو، سُجِّل لبثه ضمن برنامج يهدف إلى جمع تبرعات مالية دعمًا لأوكرانيا، وعرضه التلفزيون البولندي "تي في بي" الأحد، كرَّر الرئيس الأوكراني مطالبته بـ"وقف لإطلاق النار"، و"انسحاب كامل للقوات الروسية" من الأراضي الأوكرانية.