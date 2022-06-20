الرئيس الأوكراني يتعرض إلى إطلاق نار أثناء زيارة سرية إلى لوغانسك

وتفصيلاً، كشفت النائبة عن حزب "خادم الشعب" ماريانا بيزوغلايا، وهو حزب الرئيس، أن زيلينسكي كان بين عناصر الجيش الأوكراني في زيارة سرية منذ وقت ليس ببعيد، حين بدأ إطلاق النار.