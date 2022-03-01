الرئيس الأوكراني يشترط وقف إطلاق النار للتفاوض مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا مشروط بوقف القوات الروسية عمليتها في بلاده، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال زيلينسكي في مجمع حكومي محصن في كييف: "من الضروري على الأقل وقف إطلاق النار على الناس، فقط التوقف عن إطلاق النار، ثم سنجلس إلى طاولة المفاوضات".

وأكد أنه "إذا وافقت موسكو على سحب قواتها سيكون ذلك علامة على استعدادها للسلام، وإلا هذه المفاوضات ستكون مضيعة للوقت".

وحول عضوية أوكرانيا في الناتو، قال إن "كييف ستطلب ضمانات أمنية ملزمة إذا أغلق الناتو الباب أمام إمكانية انضمام أوكرانيا إليه".

وحث الحلف على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "هذا يجب أن يكون تدبيرًا احترازيًا وليس جرًا للحلف إلى صدام مع روسيا".