الرئيس الأوكراني يعترف بخسارة 3 آلاف جندي منذ الغزو الروسي لبلاده

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقتل ما يصل إلى ثلاثة آلاف جندي أوكراني منذ الغزو الروسي لبلاده.
لليوم الثاني على التوالي، هاجمت روسيا منشآت صناعية عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف.
وضربت موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم مصنعًا لتصنيع الدبابات والعربات المدرعة.
وضربت روسيا يوم الجمعة مصنعًا لإنتاج صواريخ "كروز نبتون" المضادة للسفن، وهى نفس الصواريخ التي أصابت سفينة موسكفا، التي غرقت قبل ساعات فقط.
وحذر عمدة كييف السكان من وقوع مزيد من الهجمات في كييف، كما حذر من الألغام في المناطق الشمالية.