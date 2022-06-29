الرئيس الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

وتفصيلاً، قال زيلينسكي في فيديو عبر تطبيق تليغرام "انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا"، مضيفًا أن "ضغوط العقوبات" على دمشق الحليفة لموسكو "ستزداد شدّة"، مضيفًا أنه يعد أن القرار السوري "موضوع تافه" ويفضل التركيز على مسائل أخرى.