الرئيس الأوكراني يناشد العالم دعم بلاده ويطلب من شعبه حمل السلاح

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم دعم بلاده في التصدي للغزو الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحافية: "أوكرانيا معرضة للقصف من الشمال والجنوب، ونحتاج للدعم العالمي، إن جيشنا قوي جدًّا، وكبّدنا الجيش الروسي خسائر".

وطالب الرئيس الأوكراني "كل من لديه خبرة عسكرية ويمكنه حمل السلاح فليدافع عن أوكرانيا".

وتعهّد في الوقت ذاته بـ"رفع العقوبات عن كل مواطن يحمل السلاح للدفاع عن البلاد"، مشيرًا إلى أن دولته قطعت العلاقات الدولية مع روسيا، وقال: "نحن نحمي أنفسنا".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أن قواته أسقطت 6 طائرات ومروحية تابعة لروسيا في لوهانسك، شرقي البلاد.

وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أن "القوات الحكومية قتلت نحو 50 محتلاً روسيًّا خلال صدّها هجومًا على بلدة ششاستيا الواقعة على خط المواجهة مع متمردين تدعمهم موسكو".

جاء ذلك بعد بدء روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.