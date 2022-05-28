"الرئيس التركي" يستقبل عبد الله بن زايد

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع تركيا، والعمل معًا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والمضي قدمًا في مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار.