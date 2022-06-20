الرئيس التونسي يتسلم مسودة مشروع الدستور الجديد

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين)، مسودة مشروع الدستور الجديد، من الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد صادق بلعيد.
ونقلت الرئاسة التونسية، في بيان عن "سعيد" قوله: "إن مشروع الدستور ليس نهائياً، وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير".
وأشارت إلى أن لقاء "سعيد"، و"بلعيد" مَثَل فرصة لـ "التداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلاً عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".
وتنظم قوى معارضة منذ عدة أيام مظاهرات في العاصمة التونسية احتجاجاً على الدستور الجديد المزمع طرحه لاستفتاء شعبي.