الرئيس التونسي يصدر مرسوماً يدعو الناخبين للاستفتاء على دستور جديد

وأفادت الجريدة أن الاستفتاء سيتضمن سؤالًا واحدًا هو: هل توافق على الدستور الجديد؟

وبينت أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحاً وينتهي في العاشرة ليلاً يوم 25 يوليو، وفقاً لـ"رويترز".