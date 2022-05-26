الرئيس التونسي يصدر مرسوماً يدعو الناخبين للاستفتاء على دستور جديد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو (تموز)، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم (الخميس).
وأفادت الجريدة أن الاستفتاء سيتضمن سؤالًا واحدًا هو: هل توافق على الدستور الجديد؟
وبينت أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحاً وينتهي في العاشرة ليلاً يوم 25 يوليو، وفقاً لـ"رويترز".
وعين "سعيد" الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي.
وأعلنت الأحزاب مقاطعة التغييرات السياسية أحادية الجانب، وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.