الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 134.500 روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً

وقع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، مرسوماً لاستدعاء 134.500 مجند جديد في الجيش، في إطار مسودة الربيع السنوية لروسيا، لكن وزارة الدفاع أشارت إلى أن "الاستدعاء ليس له علاقة بالحرب في أوكرانيا".