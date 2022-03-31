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الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 134.500 روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً
"شويغو" أكد عدم إرسالهم إلى أوكرانيا
وقع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، مرسوماً لاستدعاء 134.500 مجند جديد في الجيش، في إطار مسودة الربيع السنوية لروسيا، لكن وزارة الدفاع أشارت إلى أن "الاستدعاء ليس له علاقة بالحرب في أوكرانيا".
وأفاد مرسوم "بوتين" بأن التجنيد العسكري الربيعي السنوي، الذي يمتد من 1 أبريل إلى 15 يوليو، سيشمل المواطنين الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أن "معظم المجندين سيخضعون لتدريب احترافي في مراكز تدريب لمدة ثلاثة إلى خمسة أشهر.
وأكد "شويغو" أنه "لن يتم إرسال المجندين إلى أي بؤر ساخنة".