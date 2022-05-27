الرئيس السنغالي يُقيل وزير الصحة على خلفية مصرع 11 رضيعاً

أقال الرئيس السنغالي، ماكي سال، وزير الصحة، عبدالله ضيوف-سار، إثر مصرع 11 رضيعاً في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي، حسب وكالة "أ. ف. ب".