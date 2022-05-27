الرئيس السنغالي يُقيل وزير الصحة على خلفية مصرع 11 رضيعاً

أقال الرئيس السنغالي، ماكي سال، وزير الصحة، عبدالله ضيوف-سار، إثر مصرع 11 رضيعاً في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي، حسب وكالة "أ. ف. ب".
وأصدر الرئيس سال مرسوماً عيّن بموجبه الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي، وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي، بدلاً من عبدالله ضيوف سار، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
ووزيرة الصحة الجديدة كانت إلى حين تعيينها تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة في البلاد.
وأثارت المأساة التي راح ضحيتها 11 رضيعاً في المستشفى العمومي بمدينة تيفاواني في غرب البلاد، غضباً عارماً، وسلطت مجدداً الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي في هذا البلد الفقير.