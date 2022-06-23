العالم
الرئيس الصيني: نسير مع روسيا في نفس الاتجاه
دعا إلى معارضة استخدام العقوبات الأحادية
قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الخميس): "إن الصين وروسيا تسيران في نفس الرؤية والاتجاه، ويجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة".
ودعا "بينج" في كلمة عبر الفيديو خلال انطلاق أعمال قمة مجموعة "بريكس"، دول "بريكس" إلى معارضة استخدام العقوبات الأحادية، وإساءة استخدامها، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال القمة، أن "الدول الغربية استغلت الآليات المالية التي تمتلكها للتأثير العالمي".
وقال "بوتين": "سنقوم بتعزيز موقع دول بريكس على المستوى الدولي، ومن المهم تقوية العلاقات المشتركة بين دول مجموعة بريكس".
وأضاف: "يمكن أن نجد حلولاً لمختلف الأزمات في الاقتصاد الدولي".