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الرئيس الفرنسي: الأيام المقبلة ستكون أشد قسوة على أوكرانيا

قال إنه سيبقى على اتصال مع بوتين لإقناعه بالتخلي عن السلاح
الرئيس الفرنسي: الأيام المقبلة ستكون أشد قسوة على أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

سبق
سبق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن الأيام المقبلة ستكون أشد قسوة على أوكرانيا، مؤكدًا عزمه على "البقاء على اتصال" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف "إقناعه بالتخلي عن السلاح" بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، صرح الرئيس الفرنسي في كلمة متلفزة قائلاً "اخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح" و"لتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا".

وتعهد ماكرون بأن فرنسا ستتحمل مسؤوليتها تجاه الأطفال النازحين من أوكرانيا، مجددًا تأكيده أن روسيا هي الجانب المعتدي في الأزمة.

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الأزمة الأوكرانية الروسية

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