الرئيس الكازاخستاني يوجّه توبيخاً لسفيره لدى مصر

وكان الدبلوماسي، وفقاً لوسائل إعلام كازاخستانية، قد اقترح التخلص من الأسماء المثيرة للجدل في عهد الاتحاد السوفياتي، والإمبراطورية الروسية، وإعادة اسم "أستانا" إلى العاصمة، وإعادة اسم كازاخستان إلى الدولة الكازاخية.