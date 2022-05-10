الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الرئيس الكوري استعرض خلال الحفل التحديات المختلفة التي تواجه كوريا الجنوبية والعالم، ومنها الأوبئة وإعادة الترتيب فيما يتعلق بسلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تراجع النمو وتزايد البطالة.