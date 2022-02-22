الرئيس المصري: الغاز الطبيعي سيلعب دورًا محوريًّا في مشهد الطاقة المستقبلي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا محوريًّا في مشهد الطاقة المستقبلي، مبينًا أن الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدِّرة للغاز لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهِّلها للتغلب على التحديات الحالية التي فرضتها جائحة "كورونا"، والمضي قُدمًا في مسيرة التكامل الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدِّرة للغاز بالدوحة اليوم، وألقاها نيابة عنه وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا.

وأشار الرئيس المصري إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدِّرة للغاز بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز، والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي. معربًا عن ثقته بمساهمة منتدى الدول المصدِّرة للغاز في المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات البترولية.

ودعا الرئيس السيسي الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدِّرة للغاز إلى العمل سوية على مبادرة مشتركة، تستهدف تحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي؛ ليصبح أكثر صداقة للبيئة؛ وذلك لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة، واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، وكذلك بحث التكنولوجيا والتمويل اللازمَيْن لتحقيق ذلك.