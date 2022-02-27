الرياضة تدخل على خط العقوبات في الحرب الروسية الأوكرانية.. هل تُصلح ما أفسدته "السياسة"؟

وبين المتفقين مع القرارات والمتمسكين ببقاء الرياضة بعيدًا عن المواقف السياسية إلا أن الفريق الأول يرى أن قيم السلام ورفض الاعتداء والعدوان تأتي في أولويات الرسالة الرياضية، بالرغم من أن الاتحاد العالمي كان طوال العقود الماضية يرفض أي ارتباط أو مواقف بين السياسة والرياضة، ويشدد على عدم إقحام السياسة في الرياضة من منطلق ترسيخ مبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة - وكرة القدم على وجه الخصوص - في الترويج لأغراض سياسية، من شأنها أن تزعزع الاستقرار وتعكر صفو تلك المشاركات التي وُجِدت من أجل نشر المحبة والألفة بين المشاركين.