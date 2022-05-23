السفارة القطرية في باريس تؤكد مباشرة التحقيقات في جريمة قتل أحد حراسها

كشفت السفارة القطرية لدى فرنسا، في معرض تعليقها على حادثة قتل أحد حراسها في باريس، اليوم الاثنين؛ أن السلطات قامت باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات فور وقوع الجريمة.
وقالت السفارة القطرية من خلال حسابها في "تويتر"، إن الجريمة بشعة وغير مبررة، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج التحقيقات وتشدد على ضرورة احترام خصوصية عائلة الحارس القتيل.
وأعربت عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة، مقدمة أحر التعازي لعائلة الحارس.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر قريب من مكتب المدعي العام في باريس، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، لقي حتفه صباح اليوم، على يد رجل اعتقل بعد الواقعة.