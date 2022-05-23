السفارة القطرية في باريس تؤكد مباشرة التحقيقات في جريمة قتل أحد حراسها

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر قريب من مكتب المدعي العام في باريس، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، لقي حتفه صباح اليوم، على يد رجل اعتقل بعد الواقعة.