السفير الأمريكي في البحرين: علاقتنا مع المنامة مبنية على مواجهة الأنشطة الخبيثة لإيران

وأضاف "بوندي" في حوار مع وكالة أنباء البحرين: "تلعب البحرين دورًا رئيسيًّا في هيكل الأمن الإقليمي، كما أنها حليف حيوي للولايات المتحدة الأمريكية في المبادرات الدفاعية".