السفير الأمريكي في البحرين: علاقتنا مع المنامة مبنية على مواجهة الأنشطة الخبيثة لإيران

قال السفير الأمريكي في البحرين ستيفن بوندي، اليوم (السبت): "إن علاقتنا مع البحرين مبنية على جهود مشتركة لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد والأنشطة الخبيثة التي تمثلها إيران".
وأضاف "بوندي" في حوار مع وكالة أنباء البحرين: "تلعب البحرين دورًا رئيسيًّا في هيكل الأمن الإقليمي، كما أنها حليف حيوي للولايات المتحدة الأمريكية في المبادرات الدفاعية".
واعتبر أن واشنطن هي الشريك الأقرب للبحرين، وستظل كذلك في مجال أنظمة ومعدات الدفاع المتقدمة.
وبيّن أن مثل هذه الأنظمة تعمل على تحسين الأمن الإقليمي وتعزيزه بشكل كبير، كما هو الحال مع الوتيرة العالية للتدريبات العسكرية الثنائية ومتعددة الأطراف والفعاليات التدريبية.