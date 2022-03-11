السفير الأوكراني لدى تل أبيب: مئات الأوكرانيين في مطار بن غوريون ينتظرون دخول إسرائيل

وذكر السفير الأوكراني أنه يتواصل، دومًا، مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بهدف تسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى إسرائيل وقبول المزيد منهم دون قيود، موضحًا أنه رغم ذلك، ما يزال مئات الأوكرانيين "ممددين" في مطار بن غوريون ينتظرون دخول البلاد.