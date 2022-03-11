السفير الأوكراني لدى تل أبيب: مئات الأوكرانيين في مطار بن غوريون ينتظرون دخول إسرائيل

قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، اليوم الجمعة،، إن مئات الأوكرانيين ما يزالون في مطار بن غوريون ينتظرون دخول إسرائيل.
وأكد كورنيتشوك في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل الإعلام العبرية، أن بلاده قدمت أكثر من مرة طلبًا يقضي بتقديم مساعدة عسكرية إسرائيلية لبلاده، ولكن طلبه يقبل بالرفض أو عدم الرد.
وذكر السفير الأوكراني أنه يتواصل، دومًا، مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بهدف تسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى إسرائيل وقبول المزيد منهم دون قيود، موضحًا أنه رغم ذلك، ما يزال مئات الأوكرانيين "ممددين" في مطار بن غوريون ينتظرون دخول البلاد.