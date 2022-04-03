أعلن السفير البريطاني لدى اليمن أن الهدنة خطوة إيجابية، لكن يجب البناء عليها، وقال: إننا نعمل على تحويل الهدنة إلى وقف دائم للنار.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن: نسعى لدعم الجهود للتوصل إلى حوار سياسي، وإن وجود نحو 700 يمني في المشاورات أمر إيجابي.
وقال: نريد مشاركة الحوثيين بالمشاورات، لكن الأمر عائد لهم، ونحن نأمل بالتحاق الحوثيين بالمشاورات، وإلا سيفقدون فرصة للمستقبل.
وأضاف السفير البريطاني لدى اليمن: أي اعتداء على السعودية أو الإمارات مُدان ومرفوض، وأضاف دول مجلس التعاون تفكر بمحادثات مستقبلية، وهذه فرصة أخرى للحوثيين.