السفير السعودي في لبنان يغرد: تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المُعطِّلة للاستقرار

أكد وليد البخاري، السفير السعودي في لبنان، اليوم الثلاثاء أهمية تغليب منطق الدولة على ما وصفه بـ"عبثية فوائض الدويلة"؛ وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات اللبنانية التي أظهرت خسارة جماعة "حزب الله" الأغلبية.
وقال البخاري عبر حسابه على تويتر: "إن نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المُعطِّلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان".
الجدير بالذكر أن المرشحين والمجموعات السياسية الإصلاحية التي انبثقت من مظاهرات الاحتجاج في أنحاء لبنان فازت بنحو 10٪ من المقاعد البرلمانية في البلاد، وفقًا لإحصاء CNN، في مؤشر على الاستياء المتزايد من الأحزاب التي كانت تدير البلاد، ويُلقَى عليها اللوم على نطاق واسع في الانهيار الاقتصادي للبلاد.