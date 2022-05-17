السفير السعودي في لبنان يغرد: تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المُعطِّلة للاستقرار

الجدير بالذكر أن المرشحين والمجموعات السياسية الإصلاحية التي انبثقت من مظاهرات الاحتجاج في أنحاء لبنان فازت بنحو 10٪ من المقاعد البرلمانية في البلاد، وفقًا لإحصاء CNN، في مؤشر على الاستياء المتزايد من الأحزاب التي كانت تدير البلاد، ويُلقَى عليها اللوم على نطاق واسع في الانهيار الاقتصادي للبلاد.