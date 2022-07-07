السفينة المحملة بحبوب أوكرانية "مسروقة" تغادر تركيا.. وكييف: وضع غير مقبول

وأظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أن سفينة الشحن جيبيك جولي، التي ترفع العلم الروسي، ويُشتبه بأنها محمّلة بحبوب أوكرانية مسروقة، غادرت ميناء قره سو شمال غرب تركيا، في وقت متأخر الأربعاء.