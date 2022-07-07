السفينة المحملة بحبوب أوكرانية "مسروقة" تغادر تركيا.. وكييف: وضع غير مقبول

أعربت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم (الخميس) عن رفضها لسماح تركيا لسفينة روسية تحمل حبوباً أوكرانية بمغادرة ميناء قره سو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، عبر "تويتر": "نأسف للسماح للسفينة الروسية جيبيك جولي المحملة بحبوب أوكرانية مسروقة بمغادرة ميناء قره سو على الرغم من الأدلة الجنائية المقدمة للسلطات التركية".
وأضاف: "سنستدعي السفير التركي لدى كييف إلى وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية للتوضيح أن هذا الوضع غير مقبول".
وأظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أن سفينة الشحن جيبيك جولي، التي ترفع العلم الروسي، ويُشتبه بأنها محمّلة بحبوب أوكرانية مسروقة، غادرت ميناء قره سو شمال غرب تركيا، في وقت متأخر الأربعاء.