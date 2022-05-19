السكان الأصليون في كندا طالبوا باعتذار من الملكة عن عمليات "إدماج وإبادة جماعية"

التقى زعماء من السكان الأصليين في كندا الأمير تشارلز وليّ عهد بريطانيا، وطالبوا باعتذار من الملكة عن عمليات "إدماج وإبادة جماعية" تعرّض لها أطفال مدارس من أبناء السكان الأصليين في الماضي.