السلطات الأمريكية توقف ناقلة نفط قادمة من روسيا إلى لويزيانا

والمحطة في شبه جزيرة تامان تنقل المنتجات النفطية الروسية والكازاخستانية، أما بالنسبة لزيت الوقود وزيت الغاز الفراغي فإن نحو 25٪ من المنتجات التي يتم شحنها من هذه المحطة هي من كازاخستان، والباقي روسي، وفقًا لشركة شحن تعمل في المنطقة.