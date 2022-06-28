السلطات الأمريكية توقف ناقلة نفط قادمة من روسيا إلى لويزيانا

أوقفت السلطات الأمريكية سفينة كانت مسافرة من روسيا إلى ولاية لويزيانا، تحمل شحنة من منتجات الوقود، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، الناقلة تُدعى دايتونا، ومملوكة لشركة TMS Tankers Ltd. اليونانية، وقد استأجرتها شركة Vitol، وهي شركة لتجارة السلع الأساسية، ومقرها سويسرا.
وأظهرت البيانات أن السفينة أبحرت من شبه جزيرة تامان الروسية في البحر الأسود في أوائل يونيو الجاري محمَّلة بزيت الوقود والغاز، وكانت تخطط للوصول إلى نيو أورليانز يوم الأحد.
ومُنعت السفينة من تفريغ حمولتها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر وبيانات الشحن، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن جهته، قال أحد الأشخاص ومسؤول في خفر السواحل الأمريكي إنها تخضع للتفتيش من قِبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وصنفت الحمولة على متن دايتونا على أنها من أصل روسي، وفقًا لبيانات من Kpler، وهي منصة تتبع تدفقات السلع الأساسية.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت حظرًا نفطيًّا على روسيا في مارس الماضي، وحظرت واردات النفط الخام والوقود البترولي والغاز الطبيعي المسال والفحم من البلاد بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
ويستثني الحظر المنتجات الخام والمكررة التي تمرُّ عبر روسيا، مثل النفط الكازاخستاني الذي يستخدم شبكة أنابيب جارتها للوصول إلى الموانئ.
والمحطة في شبه جزيرة تامان تنقل المنتجات النفطية الروسية والكازاخستانية، أما بالنسبة لزيت الوقود وزيت الغاز الفراغي فإن نحو 25٪ من المنتجات التي يتم شحنها من هذه المحطة هي من كازاخستان، والباقي روسي، وفقًا لشركة شحن تعمل في المنطقة.