السلطات السودانية تستبق مظاهرات 30 يونيو بقطع الإنترنت

و"تم قطع الإنترنت وسط مخاوف من قطع الاتصالات الهاتفية على كافة الشبكات"، فيما يستعد السودانيون لمظاهرات احتجاجية حاشدة تنظمها المعارضة؛ لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين بعد ما يسمونه بـ"انقلاب أكتوبر" الذي قالوا إنه أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.