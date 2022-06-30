السلطات السودانية تستبق مظاهرات 30 يونيو بقطع الإنترنت

بينما تستعد قوات الأمن في السودان لمواجهة احتجاجات واسعة مرتقبة، اليوم الخميس، قطعت السلطات خدمة الإنترنت في البلاد.
و"تم قطع الإنترنت وسط مخاوف من قطع الاتصالات الهاتفية على كافة الشبكات"، فيما يستعد السودانيون لمظاهرات احتجاجية حاشدة تنظمها المعارضة؛ لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين بعد ما يسمونه بـ"انقلاب أكتوبر" الذي قالوا إنه أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وعشية الاحتجاجات وفق العين الإخبارية، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء، وقالت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب "برصاصة في الصدر" خلال مسيرات في شمال الخرطوم.
وبذلك يرتفع العدد إلى 103 عدد قتلى الاحتجاجات منذ أحداث 25 أكتوبر بقيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي أطاح بالحكومة آنذاك، واعتقل قيادتها قبل أن يتم الإفراج عنهم، حسب اللجنة.