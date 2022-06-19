السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية المستخدمة في قتل شيرين أبو عاقلة

طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل، اليوم (الأحد) بتسليم البندقية التي استخدمت في قتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وذلك في حفل تأبين في الذكرى الأربعين لمقتلها.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة: "رفضنا تسليمهم الرصاصة، ونطالبهم بتسليم البندقية، التي اغتالت شيرين أبو عاقلة".
من ناحية أخرى، جددت عائلة شيرين أبو عاقلة المطالبة بالتحقيق في مقتل ابنتها ومعاقبة الفاعلين، وفقًا لـ"فرانس 24".
ووقع مئات من المشاركين في التأبين الذي أقيم في قصر رام الله الثقافي، وتخلله معرض للصور الخاصة بالصحفية على عريضة تطالب الهيئات الدولية بالإسراع في التحقيق في حادثة القتل.
وقتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو (أيار) الماضي برصاصة اخترقت الخوذة الواقية، التي كانت تعتمرها كما كانت ترتدي السترة الواقية المخصصة للصحفيين خلال تغطيتها لعملية إسرائيلية على تخوم مخيم جنين للاجئين.