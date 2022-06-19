السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية المستخدمة في قتل شيرين أبو عاقلة

طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل، اليوم (الأحد) بتسليم البندقية التي استخدمت في قتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وذلك في حفل تأبين في الذكرى الأربعين لمقتلها.