السلفادور خسرت أكثر من نصف حصيلتها من البتكوين

استثمرت السلفادور مبالغ كبيرة من المال لشراء عملة بتكوين الرقمية. لكن التدهور السريع في أسعارها خلال هذه الفترة قد يضع اقتصاد البلاد في حالة حرجة، وهي واحدة من دولتين فقط في العالم تبنتا بتكوين كعملة رسمية.
فقد شدد رئيس البلاد نيب بوكيل طيلة الفترة الماضية على أن حكومته اشترت بتكوين حين كانت أسعارها منخفضة، منذ أن تم اعتمادها كعملة رسمية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولدى السلفادور 2301 عملة بتكوين بشكل إجمالي، وقد أنفقت أكثر من 105 ملايين دولار لامتلاكها. لكن سعر هذه العملة بلغ اليوم "15 حزيران – يونيو 2022" حوالي 20.3 ألف دولار، لتصبح احتياطات البلاد حوالي 46 مليون دولار.