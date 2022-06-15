السلفادور خسرت أكثر من نصف حصيلتها من البتكوين

استثمرت السلفادور مبالغ كبيرة من المال لشراء عملة بتكوين الرقمية. لكن التدهور السريع في أسعارها خلال هذه الفترة قد يضع اقتصاد البلاد في حالة حرجة، وهي واحدة من دولتين فقط في العالم تبنتا بتكوين كعملة رسمية.