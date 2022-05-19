السودان.. آلاف المتظاهرين يطالبون بحكم مدني

وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت عضوًا آخر في اللجنة المركزية للحزب من مطار الخرطوم؛ حيث كان عائدًا برفقة "الخطيب" وقيادي آخر في الحزب من رحلة إلى جنوب السودان، التقوا خلالها عبد الواحد نور أحد زعماء التمرد المسلح في البلاد، والذي رفض توقيع اتفاق سلام تاريخي في جوبا عام 2020 بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية.