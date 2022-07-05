السودان.. انسحاب القوات المسلحة من الحوار السياسي

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، انسحاب القوات المسلحة من الحوار السياسي الذي يجري بوساطة دولية.
وقال في بيان بثّه التلفزيون الرسمي إن "الجيش لن يشارك في العمل السياسي"، مشيراً إلى "ضرورة عدم ابتعاد القوى السياسية عن الجيش".
وأضاف أن "الجيش قرّر إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة تتولى إكمال الفترة الانتقالية".
وتعهد البرهان بحل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بعد تشكيل الحكومة.
وقال إن "القوات المسلحة لن تقف أمام الشباب في سبيل التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية".