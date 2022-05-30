السودان: رفع حال الطوارئ وإرجاء محاكمة متظاهرين بتهمة قتل ضابط شرطة

قرّر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبدالفتاح البرهان؛ رفع حال الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلاباً عسكرياً في أكتوبر الماضي، فيما أُرجئت محاكمة بعض المحتجين السودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة، إلى الشهر المقبل.