السودان: رفع حال الطوارئ وإرجاء محاكمة متظاهرين بتهمة قتل ضابط شرطة
قرّر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبدالفتاح البرهان؛ رفع حال الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلاباً عسكرياً في أكتوبر الماضي، فيما أُرجئت محاكمة بعض المحتجين السودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة، إلى الشهر المقبل.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان؛ وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجُرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وقال بيان صادر عن المجلس، الأحد، "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ مرسوماً برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوارٍ مثمرٍ وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) عقب اجتماع له، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"، إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".
ويأتي رفع حال الطوارئ أيضاً إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس جاء فيها، "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حال الطوارئ"، وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد ذكرت في بيان أن متظاهرَين قُتلا السبت في منطقة الكلاكلة- جنوبي العاصمة.