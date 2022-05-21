السودان.. مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر خلال احتجاجات بأم درمان

قُتل متظاهر سوداني، اليوم (السبت)، فيما احتشد مئات المتظاهرين في شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة، احتجاجاً على الانقلاب العسكري، الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان العام الماضي.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان عبر حسابها في "فيسبوك": "ارتقت قبل قليل روح شهيــد لم يتم التأكد من بياناته بعـد، بمواكب مدينة أمدرمان إثر إصابته بطلق ناري متناثر بالصدر مرجّح أنه بسلاح خرطوش".
وأشارت اللجنة إلى وجود إصابات أخرى بين الثوار، يجري حصرها الآن، نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الأمن الثوار خلال المظاهرة.
ونُظمت المظاهرات غداة إفراج السلطات السودانية عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب، بعد يوم من اعتقالهما.