السودان.. مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر خلال احتجاجات بأم درمان

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان عبر حسابها في "فيسبوك": "ارتقت قبل قليل روح شهيــد لم يتم التأكد من بياناته بعـد، بمواكب مدينة أمدرمان إثر إصابته بطلق ناري متناثر بالصدر مرجّح أنه بسلاح خرطوش".