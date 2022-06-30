السودان.. مقتل 4 متظاهرين في احتجاجات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى

قتل أربعة متظاهرين سودانيين بالرصاص اليوم "الخميس"، في الوقت الذي خرجت فيه حشود كبيرة إلى الشوارع، رغم الوجود الأمني المكثف وانقطاع الاتصالات؛ للاحتجاج على القيادة العسكرية التي استولت على السلطة قبل ثمانية أشهر.