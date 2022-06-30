العالم
السودان.. مقتل 4 متظاهرين في احتجاجات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى
قوات الأمن منعت الوصول إلى القصر الرئاسي
قتل أربعة متظاهرين سودانيين بالرصاص اليوم "الخميس"، في الوقت الذي خرجت فيه حشود كبيرة إلى الشوارع، رغم الوجود الأمني المكثف وانقطاع الاتصالات؛ للاحتجاج على القيادة العسكرية التي استولت على السلطة قبل ثمانية أشهر.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن في وسط الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولتها منع الحشود الآخذة في الزيادة من السير نحو القصر الرئاسي؛ وفقًا لـ"رويترز".
وحمل البعض لافتات تطالب بالقصاص لمن قتلوا في الاحتجاجات السابقة.
وقدروا عدد الحشود في الخرطوم ومدينتيها التوأمتين أم درمان وبحري، بعشرات الألوف.
وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثالثة لمظاهرات ضخمة خرجت خلال انتفاضة 2019 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي طويل الأمد لعمر البشير، وقادت إلى ترتيب لاقتسام السلطة بين المجموعات المدنية والجيش.