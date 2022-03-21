السودان يُدين هجمات الحوثي على منشآت مدنية ونفطية بالمملكة

وطالبت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، باصطفاف إقليمي دولي واسع النطاق؛ لمواجهة خطر الحوثيين على المنطقة؛ مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في وجه ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية من مليشيا الحوثي الإرهابية.