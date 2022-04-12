السودان يرحب بقرار الرئيس اليمني بشأن نقل السلطة

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، دعمها ومساندتها لمساعي المجلس لحلّ الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، مجددةً موقفها الثابت ودعمها لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار.