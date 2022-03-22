السودان ينفي وجود مرتزقة "فاجنر" على أراضيه

نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، صحة ما جاء في بيان لدبلوماسيين غربيين، عن وجود لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على أراضيها.

واتهمت الوزارة الدبلوماسيين بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية، وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا "بصورة اعتباطية وجزافية"، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت الوزارة في بيان: "ادعى المسؤولون في المقال وجود شركة فاجنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة على حد زعمهم، وهذا ما تود حكومة السودان نفيه جملة وتفصيلاً".

وكتب ممثلون عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في مقال نشرته صحيفة سودانية أمس أن "مجموعة المرتزقة التي لها صلات بموسكو (فاجنر)، تنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنخرط في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتعدين الذهب".