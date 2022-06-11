"السيسي" في مؤتمر صحفي مع "العليمي" يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق السلام في اليمن

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى المخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية، مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران، عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إضافة إلى ما يمكن أن يمثله انهيار الناقلة "صافر" من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وجميع الدول المطلة على البحر الأحمر.