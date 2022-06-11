"السيسي" و"العليمي" يبحثان أمن الملاحة مع ازدياد الأنشطة العدائية لإيران

بحَث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (السبت) في القاهرة، أمن الملاحة في البحر الأحمر، مع زيادة إيران لأنشطتها العدائية، واتفقا على تضافر جهود تأمين حرية الملاحة.