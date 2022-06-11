"السيسي" و"العليمي" يبحثان أمن الملاحة مع ازدياد الأنشطة العدائية لإيران

بحَث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (السبت) في القاهرة، أمن الملاحة في البحر الأحمر، مع زيادة إيران لأنشطتها العدائية، واتفقا على تضافر جهود تأمين حرية الملاحة.
وجدد "السيسي" خلال المؤتمر الصحفي، التأكيد على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشبعة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني والشرعية اليمنية.
وبيّن أن اتفاق الهدنة الأممية في اليمن تَطورٌ إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.
من جهته، أوضح "العليمي" أنه بحث مع الرئيس المصري جهود تحسين أوضاع المحافظات المحررة في اليمن.
وأكد دعم اليمن لجهود السلام بالتنسيق مع السعودية والإمارات.