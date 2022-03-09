"السيسي" يدعو "بوتين" إلى تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد "السيسي" خلال اتصال هاتفي دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا؛ من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيًا أو على الصعيد المتعدد الأطراف.
وبيّن الرئيس المصري أن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.