"السيسي" يدعو "بوتين" إلى تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد "السيسي" خلال اتصال هاتفي دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا؛ من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيًا أو على الصعيد المتعدد الأطراف.